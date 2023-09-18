الكشف على 1134 مواطنا خلال القافلة الطبية المجانية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية بمدرسة المهندس يسري الشعراوي، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القنطرة غرب وذلك ضمن مبادرة "أنتِ الحياة" التابعة لمؤسسة حياة كريمة.

وقامت القافلة الطبية بالكشف على 1134 مواطنًا في ثانِ أيامها، حيث أنها بدأت أمس الأحد ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت 13عربة تمثل 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 258 مواطنا بعيادة الباطنة و110 مواطنين بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 17 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 250 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة الجلدية تم استقبال 157 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 22 حالة، بالإضافة إلى استقبال 153 سيدة بعيادة النساء أما عيادة المسالك البولية استقبلت 167حالة.

على أن تستمر القافلة الطبية في مدرسة المهندس يسري الشعراوي التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب ضمن مبادرة "أنتِ الحياة" في استقبال المواطنين حتى يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة، في محافظة الإسماعيلية أمس الأحد، فعاليات مبادرة "أنتَ الحياة"، والتى تستهدف عددا من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة.

وتهدف مبادرة "أنتَ الحياة" إلى تقديم كافة الخدمات للآلاف من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنين والتي من أبرزها الخدمات الطبية والعلاجية ومن خلال القوافل الطبية.

كما تضمن فعاليات المبادرة استقبال حالات الغارمين، وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي، وعقد امتحانات لمحو الأمية، وملتقى توظيفى، وورش لتعليم الحرف اليدوية بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة، ومعرض للكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، وغيرها من الخدمات والفاعليات المجانية التي تقام على هامش المبادرة. وتقام فعاليات مبادرة أنتَ الحياة يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الثالثة عصرا في الفترة من يوم 17 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى.

وتأتي المبادرة تحت إشراف العقيد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، والدكتور محمد جمال منسق المحافظة، وتنفيذ رفعت عامر مسؤول متطوعي القنطرة غرب.