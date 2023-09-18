اليوم السابع
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القبض على لص سرق جمعية خيرية في الوراق

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 01:19 م
القبض على لص سرق جمعية خيرية في الوراق حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من (رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرية- مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (لاب توب، تابلت) من داخل الجمعية الكائنة بدائرة القسم.
 
بالفحص أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد المترددين على الجمعية (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام "مفتاح الجمعية"، وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية (مالك محل خردوات- مقيم بدائرة القسم).
 
 
 

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