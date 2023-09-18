القبض على لص سرق جمعية خيرية في الوراق

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من (رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرية- مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (لاب توب، تابلت) من داخل الجمعية الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد المترددين على الجمعية (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام "مفتاح الجمعية"، وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية (مالك محل خردوات- مقيم بدائرة القسم).