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السعودية تدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 01:14 ص
السعودية تدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
وكالات

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قالت وكالة الأنباء السعودية، إن وزارة الخارجية السعودية، أعربت عن إدانة واستنكار المملكة اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت وزارة الخارجية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، كما شدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

 


خارجية السعودية

السعودية

المسجد الأقصى

الاحتلال



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