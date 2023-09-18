الزراعة تعلن علاج وفحص 1340 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بجنوب سيناء

كتبت ـ أسماء نصار

أعلن الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن تم تنفيذ قافلة بيطرية في جنوب سيناء من 16 حتي 18 سبتمبر لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين ومربى الماشية.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم إجراء اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 129 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 164 وعلاج الطفيليات الدخلية لـ 866 حالة وتم عمل 9 عمليات جراحية وتم تحصين 173 بالتحصينات غير سيادية وتم تجريع بإجمالي 1341 حالة لدى 246 مستفيد من صغار مربي الماشية والأغنام والإبل بالمحافظة.