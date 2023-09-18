التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام المحلى

كتب ــ مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة ل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 7 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشمل 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر 2022، وأن جلسة فض المظاريف والبت يوم 21 سبتمبر الجارى.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل الرئيسي بمحافظة الجيزة بجانب توفير كل المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والأحذية والملابس، حيث يتم طرح ويتم طرح المكرونة 400جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتي 400جم بـ8 جنيهات وسكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها وأرز مستورد بـ20 جنيها وزيت الخليط 800 مل بـ40 جنيها وأرز محلى 1 كجم بـ22 وشاي 250جم بـ44 جنيها ودقيق 1 كجم بـ18 جنيها وسمنة 650 جم بـ42 جنيها وسمنة 700جم بـ48 جنيها وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه .

كما يتم طرح زيت ذرة 800 مل بـ70 جنيها وزيت عباد 800 مل بـ59 جنيها ولحوم مجمدة مكعبات 500 جم برازيلي بـ85 جنيها ولحوم مفرومة 500 جم برازيلي بـ85 جنيها ودجاج مجمد 1 كجم برازيلي بـ85 جنيها.