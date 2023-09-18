التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل في أخميم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 12 سنة مصرعه غرقا بنهر النيل بناحية التل الأوسط دائرة مركز شرطة أخميم تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة.



كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بغرق طفل بنهر النيل دائرة مركز شرطة اخميم وتم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بغرق شخص بنهر النيل بناحية التل الأوسط دائرة مركز أخميم حيث تبين غرق المدعو إسلام م ر ع 12 سنة طالب ومقيم دائرة المركز " وتم إنتشال الجثة " وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها 00 تم نقل الجثة لمستشفي سوهاج الجامعي 00



وبسؤال والد المتوفي محمد ر ع 54 سنة موظف ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة جرفة التيار وتوفي غرقاً ونفي الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.







