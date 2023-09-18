الأولى على الصعيد.. بدء الدراسة بكلية هندسة بنات الأزهر بقنا هذا العام

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط، والدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، والدكتور ابراهيم حسن، عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بقنا، وذلك لمناقشة تذليل بعض العقبات تمهيدا لبدء الدراسة بكلية هندسة بنات جامعة الازهر بقنا، والتي تعد أول كلية هندسة للبنات بجامعة الازهر، يتم انشائها على مستوى محافظات الصعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستقبل محافظ قنا، اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ناقش فيها الطلب المقدم من محافظ قنا بإنشاء فرع جديد يشمل الكليات التابعة لجامعة الأزهر، لخدمة فتيات المحافظة الملتحقات بكليات الأزهر في محافظات أسيوط والقاهرة ، وذلك للتخفيف عن كاهل أسرهن عناء الاغتراب وسفر بناتهن للدراسة.

وأكد محافظ قنا، أنه حريص علي تقديم كافة أوجه الدعم لخدمة طلاب وطالبات جامعة الأزهر من أبناء المحافظة.

وتوجه الدكتور محمد عبد المالك، بالشكر إلى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على موافقته برصف الفناء والطرق الداخلية بالكلية، وكذلك دعمه المستمر لافتتاح كلية هندسة بنات جامعة الازهر بقنا والتي ستخدم طالبات الأزهر وأسرهن، لافتا انها ستكون قائمة ومستقلة بذاتها ولها حرم جامعي منفصل عن كلية هندسة بنين، وستقبل الطالبات الحاصلات على الثانوية الأزهرية هذا العام بقسمي العمارة والهندسة الكهربية طبقا للمجموع الذي سيحدده مكتب التنسيق.