مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى الخميس المقبل

كتب لؤى على

تقرر مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر للعام الجامعي 2023-2024م من يوم الثلاثاء الموافق 19 من سبتمبر وحتى الخميس الموافق 21 من سبتمبر على النحو الآتي:

أولًا: الطلاب المقيدون على منح الأزهر الشريف يمكنهم التقديم من خلال الرابط الآتي:

https://www.azu.edu.eg/AzForeignersGrants2023/Student/

ثانيًا: الطلاب غير المقيدين على منح يمكنهم التقديم من خلال الرابط الآتي:

الرابط الأول لتسجيل البيانات:

https://www.azu.edu.eg/AzForeigners2023/?fbclid=IwAR3w4F0rJmlAWZzxTvNLlxMkzBhfssMmlaKrLoNpAh8odhJnzMMuB4xZ6vo

الرابط الثاني لتسجيل الرغبات وطباعة طلب الالتحاق:

https://www.azu.edu.eg/AzForeigners2023/student?fbclid=IwAR1bzJ_JT5WBrcR2ukgOuTCo1DSaljewAca3dKYIlOdEBYnKpmC9ThJfzqY