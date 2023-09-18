الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من الغد.. والعظمى بالقاهرة 32

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية تؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتدادا لمنخفض جوي، ومتوقع من غدا انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية شيرين عفت، أن درجة الحرارة العظمى غدا على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، ووجود السحب فترة الصباح الباكر يلطف من الأجواء، لأنها تحجب جزء من أشعة الشمس، وفي فترة الظهيرة انخفاض في درجة الحرارة ولكن لا تزال الأجواء الحارة مستمرة.

وأكدت أننا بدأنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة في فترات المساء، ونجد فرق كبير من درجات الحرارة نهارا ومساء، و الأجواء مستقرة تماما ودرجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجة، مشيرة إلى أننا نتوقع غدا الثلاثاء فرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وهي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة.