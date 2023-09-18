إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق "بنى سويف - إهناسيا"

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص، بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل، بمدخل مدينة إهناسيا بطريق إهناسيا ـ بني سويف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل، بمدخل مدينة إهناسيا بطريق إهناسيا ـ بني سويف.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي: "نجلاء م.ع" 52 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و"مديحة ف.م" 51 عامًا، مصابة بإشتباه كسر بالساق الأيسر، و"صفاء ي.أ" 50 عامًا، مصابة بإشتباه كسر بالساق الأيسر، و"مروان ف.ع" 11 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالساق الأيسر، جميعهميقيمون مركز إهناسيا ببني سويف.