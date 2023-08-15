إخماد حريق شب فى منزل بشرق النيل ببنى سويف دون خسائر بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، اليوم الثلاثاء، حريقا شب في منزل مكون من طابق واحد، بشرق النيل في مركز بني سويف، دون وجود خسائر بشرية أو إصابات، وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، وحصر الخسائر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا يفيد بنشوب حريق في منزل بشرق النيل بمركز بني سويف قرب محور عدلي منصور.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، حيث تبين أن الحريق شب في منزل بالقرية دون وجود خسائر بشرية أو إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق للمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، كذلك تحريات رجال المباحث حول الواقعة.