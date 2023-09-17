يهم الطلاب الجدد.. "ألسن" عين شمس تعلن شروط القبول بأقسام الكلية 2023-2024

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس
، نتيجة التنسيق الداخلي لأقسام الكلية للعام الجامعي 2024/2023، حيث كشفت من خلاله عن شروط القبول بأقسام الكلية للعام الجامعى الجديد.
وينشر "اليوم السابع" شروط القبول بالأقسام بعد إعلانها رسمياً كما يلى:
- قسم اللغة العربية :
بدون حد أدنى
- قسم اللغة الإنجليزية:
الدارسين للغة الإنجليزية بحد أدنى 47 درجة.
- قسم اللغة الفرنسية:
الطلاب الدارسين للغة الفرنسية كلغة أولى فقط
- قسم اللغة الايطالية:
الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الإيطالية بحد أدنى 37 درجة ، والطلاب الدارسون اللغة الثانية ( الفرنسية ) بحد أدنى 39 درجة ، والدارسين للغة الثانية الفرنسية وبحد أدنى 40 درجة ، بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 330 درجة - علمى رياضة 310 درجة .
- قسم اللغة الاسبانية:
الطلاب الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الأسبانية 37 درجة أو الإيطالية كلغة ثانية وبحد أدنى 37.5 درجة - والدارسين للغة الفرنسية كلغة ثانية وبحد أدنى 40 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 355 درجة - رياضة 310 درجة .
- قسم اللغة الألمانية :
الدارسين للغة الألمانية كلغة ثانية وبحد أدنى 40 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 355 درجة - رياضة بدون حد أدنى .
- قسم اللغة الروسية:
الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 45.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلى ادبى 355 درجة - علمي علوم 355 درجة رياضة 310 درجة
- قسم اللغة التشيكية:
الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 43.5 درجه
- قسم اللغة الصينية:
الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 46.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 360 درجة - علمي علوم 360 درجة رياضة 330 درجة - الدارسين للغة الثانية الصينية بدون حد ادنى لدرجة اللغة
- قسم اللغات الإفريقية (شعبة اللغة السواحيلية):
الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 37 درجه
- قسم اللغات الشرقية الإسلامية (شعبة اللغة التركية):
الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 44 درجه
- قسم اللغات الشرقية الإسلامية (شعبة اللغة الفارسية):
بدون حد أدنى
- قسم اللغات السامية ( شعبة اللغة العبرية ):
الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 41 درجه
- قسم اللغة اليابانية:
الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى وبحد ادنى 49.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 355 درجة . علمی علوم 330 درجة - علمي رياضة 310 درجة
- قسم اللغة الكورية:
الدارسين للغة الإنجليزية كلغة أولى وبحد ادنى 49.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 355 درجة . علمى علوم 330 درجة - علمي رياضة 310 درجة
- قسم اللغة البرتغالية:
الدارسين للغة الثانية الايطالية - الاسبانية - الفرنسية بحد ادنى 40 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 355 درجة - علمى علوم 330 درجة - علمى رياضة 310 درجات.
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