يهم الطلاب الجدد.. "ألسن" عين شمس تعلن شروط القبول بأقسام الكلية 2023-2024

كتب محمود راغب

أعلنت كلية الألسن ب جامعة عين شمس ، نتيجة التنسيق الداخلي لأقسام الكلية للعام الجامعي 2024/2023، حيث كشفت من خلاله عن شروط القبول بأقسام الكلية للعام الجامعى الجديد.



وينشر "اليوم السابع" شروط القبول بالأقسام بعد إعلانها رسمياً كما يلى: - قسم اللغة العربية :

بدون حد أدنى



- قسم اللغة الإنجليزية: الدارسين للغة الإنجليزية بحد أدنى 47 درجة.



- قسم اللغة الفرنسية: الطلاب الدارسين للغة الفرنسية كلغة أولى فقط



- قسم اللغة الايطالية: الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الإيطالية بحد أدنى 37 درجة ، والطلاب الدارسون اللغة الثانية ( الفرنسية ) بحد أدنى 39 درجة ، والدارسين للغة الثانية الفرنسية وبحد أدنى 40 درجة ، بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 330 درجة - علمى رياضة 310 درجة .



- قسم اللغة الاسبانية: الطلاب الدارسون اللغة الأجنبية الثانية الأسبانية 37 درجة أو الإيطالية كلغة ثانية وبحد أدنى 37.5 درجة - والدارسين للغة الفرنسية كلغة ثانية وبحد أدنى 40 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 355 درجة - رياضة 310 درجة .



- قسم اللغة الألمانية : الدارسين للغة الألمانية كلغة ثانية وبحد أدنى 40 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلى أدبى 355 درجة - علمى علوم 355 درجة - رياضة بدون حد أدنى .



- قسم اللغة الروسية: الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 45.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلى ادبى 355 درجة - علمي علوم 355 درجة رياضة 310 درجة



- قسم اللغة التشيكية: الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 43.5 درجه



- قسم اللغة الصينية: الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 46.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 360 درجة - علمي علوم 360 درجة رياضة 330 درجة - الدارسين للغة الثانية الصينية بدون حد ادنى لدرجة اللغة



- قسم اللغات الإفريقية (شعبة اللغة السواحيلية): الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 37 درجه



- قسم اللغات الشرقية الإسلامية (شعبة اللغة التركية): الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 44 درجه



- قسم اللغات الشرقية الإسلامية (شعبة اللغة الفارسية): بدون حد أدنى



- قسم اللغات السامية ( شعبة اللغة العبرية ): الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 41 درجه



- قسم اللغة اليابانية: الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى وبحد ادنى 49.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 355 درجة . علمی علوم 330 درجة - علمي رياضة 310 درجة



- قسم اللغة الكورية: الدارسين للغة الإنجليزية كلغة أولى وبحد ادنى 49.5 درجه بالمفاضلة للمجموع الكلي ادبي 355 درجة . علمى علوم 330 درجة - علمي رياضة 310 درجة