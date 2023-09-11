شروط التحويل لتجارة عين شمس للعام الجامعى الجديد.. 21 سبتمبر آخر موعد

كتب محمود راغب

يواصل قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 21 سبتمبر، وذلك من خلال منصة التحويلات الإلكترونية جامعة عين شمس.

وينشر "اليوم السابع" شروط التحويلات للعام الجامعى 2023 - 2024 ، بكلية التجارة جامعة عين شمس ، كما يلى :

أولا: بالنسبة للفرقة الأولى :

(۱) تعديل الترشيح:

يتم تعديل الترشيح بالنسبة للطلاب الجدد وفقاً لشروط المجلس الأعلى للجامعات.

(۲) نقل القيد يتم نقل القيد للفرقة الأولى من الكليات غير المناظرة بشرط حصول الطالب على المجموع الذى تقبله الكلية سنة الحصول على الثانوية

المفصولين من كليات غير مناظرة :-

يتم الإلتحاق بالكلية بشريط حصول الطالب على الحد الأدنى المطلوب للكلية عام حصوله على الشهادة الثانوية العامة وذلك حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (۷۲۱) بتاريخ ٢۰۲۱/۱۱/۲۲ كما يتم التحاق الطلاب المفصولين من كليات الهندسة الحاصلين على دبلوم المدارس

الصناعية نظام السنوات الخمس والثانوية الأزهرية.

المؤهلات العليا:

١- يتم التحاق المؤهلات العليا بالكلية بالفرقة الأولى انتساب موجه دون النظر لسنة تخرجهم.

٢- بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس العلوم العسكرية يشترط موافقة هيئة التدريب بالقوات المسلحة على الانتساب.

٣- بالنسبة للحاصلين على ليسانس حقوق وشرطة ضابط شرطة يشترط موافقة إدارة شئون الأفراد بوزارة الداخلية على الانتساب.

ثانياً : بالنسبة للفرقة الثانية والثالثة :

1 - أن يكون الطالب ناجح و منقولاً إلى فرقة أعلى في الكلية المحول منها و أن يكون محل الإقامة ضمن التوزيع الجغرافى للكلية.

٣ - لا تزيد نسبة المحولين عن ( ۲۰%) من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها.

٤- ألا تزيد المواد التحميلية ومواد الرسوب مجتمعة عن (۳) ثلاث مواد .

ثالثاً : بالنسبة للفرقة الثانية إعداد فنيين : -

- يتم تحويل الطلاب الحاصلين على إعداد الفنيين بدون النظر لنوع الثانوية العامة الحاصل عليها قبل التحاقهم بالمعهد.

رابعاً: برامج الساعات المعتمدة (انجليزي):-

لا يجوز قبول أي تحويلات في جميع السنوات .

خامساً: برنامج جامعة كبين أوشن

من الممكن قبول الطلاب المحولين من الجامعات الأخرى بشرط قبولهم في كلية التجارة جامعة عين شمس عن طريق مكتب

التحويلات المركزي بالجامعة

ملحوظة :

- عدم قبول أى تحويلات الى شعبة اللغات من الكليات المناظرة للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

- عدم قبول أي تحويلات من تجارة القاهرة تجارة حلوان (القاهرة الكبرى).

- بالنسبة للطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة يتم قبول طلاب الإعاقة بما يتناسب وطبيعة الدراسة بالكلية.

والتحويلات تتم من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية لخدمة التحويلات والتي تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، والتي توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب.

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة لأخرى لجامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة، من خلال خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية التي تتضمن دخول الطالب على المنصة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.

و الطلاب الراغبين في التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط توافر شروط التحويل وفقا للشروط المعتمدة والمعلنة على البوابة ، وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها ، فإن تحويلهم لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق منصة التحويلات الإلكترونية .

وتتم التحويلات في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات المعتمدة من مجلس الجامعة ويفرض على الطالب المواد التي لم يسبق له دراستها بجامعة عين شمس طبقا للوائح الكليات ، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس ممن مر على مدة بطاقته ستة أشهر على الأقل. . كما نلتزم بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن آليات قبول الطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين.