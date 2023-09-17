وكالة الأدوية ببريطانيا توافق على لقاح كورونا المعدل ضد أوميكرون XBB.1.5

كتبت أمل علام

وافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بالمملكة المتحدة (MHRA) على لقاح فيروس كورونا (Spikevax) المعدّل من شركة موديرنا Moderna والذي يستهدف سلالة من أوميكرون Omicron XBB.1.5

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة رويترز، إنه تمت الموافقة على اللقاح بعد أن وجد أنه يلبي معايير وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحيةMHRA للسلامة والجودة والفعالية.

وأكدت وكالة رويترز، أنه تم الحصول على اللقاح المُعدل لفيروس كورونا من موديرنا، والذي يستهدف البديل الفرعى XBB 1.5، من اوميكرون على ترخيص وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) بعد أن تبين أنه يلبي معايير الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالسلامة والجودة والفعالية، حيث إنه يستخدم في الأفراد من عمر 6 أشهر.

يعمل اللقاح المعدل بنفس طريقة عمل اللقاح الأصلي عن طريق تحفيز الجهاز المناعي (دفاعات الجسم الطبيعية) على إنتاج أجسام مضادة وخلايا دم تعمل ضد الفيروس، وبالتالي توفير الحماية ضد فيروس كورونا، تساعد جميع لقاحات كورونا المعدلة والمعتمدة على تحسين الحماية التي تم الحصول عليها من الجرعات السابقة من اللقاح وتساعد على توفير حماية طويلة الأمد ضد الإصابة بمرض خطير من كورونا.

وكانت قد وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) على لقاحات جديدة متطورة لفيروس كورونا من شركة فايزر، وموديرنا التي تستهدف سلالة أوميكرون المنتشرة حاليا، مما يمهد الطريق لإطلاق حملة تطعيم الخريف في وقت لاحق من هذا الأسبوع .

ولا تزال الجرعة الثالثة، التي صنعتها شركة نوفافاكس (NVAX.O) ، قيد المراجعة من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، وقالت نوفافاكس، إنها لا تتوقع أن يتم ترخيص لقاحها في الولايات المتحدة قبل اجتماع اللجنة الاستشارية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اليوم الثلاثاء، للتوصية بمن يجب أن يتلقى اللقاحات المحدثة .

وقالت شركتا فايزر وموديرنا، إن لقاحاتهما المحدثة، التي تستهدف النوع الفرعي XBB.1.5 من الفيروس، من المتوقع أن تكون متاحة لمعظم الأشخاص في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، لقد وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) على تلك اللقاحات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق، ووافقت على استخدامها في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 11 عامًا.



الموافقة على لقاح موديرنا

وأكد الدكتور بيتر ماركس، كبير العلماء في هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، في بيان: "يمكن للجمهور التأكد من أن هذه اللقاحات المحدثة قد استوفت المعايير العلمية الصارمة للوكالة فيما يتعلق بالسلامة والفعالية وجودة التصنيع، مضيفا،"نحن نشجع بشدة أولئك المؤهلين على التفكير في الحصول على التطعيم."

ومن المفترض أن يؤدي تأييد مديرة مركز السيطرة على الأمراض ماندي كوهين، المتوقع في الأيام المقبلة، إلى تمهيد الطريق أمام اللقاحات الجديدة. وقالت كوهين، إنها تتوقع طرح الجرعات شهر سبتمبر الجارى.

ويأتي ترخيص هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) بعد ارتفاع الحالات أواخر الصيف في الوقت الذي بدأ فيه البديل EG.5 الجديد من اوميكرون Omicron الملقب بـ" ايريس" في الانتشار بسرعة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، وقد أثار العلماء أيضًا مخاوف بشأن الطفرات الفرعية BA.2.86 شديدة التحور والتي تم اكتشافها في العديد من البلدان.

وقالت شركتا فايزر وموديرنا الأسبوع الماضي إن لقاحاتهما المحدثة كورونا ولدت استجابات قوية في الاختبار ضد سلالة BA.2.86 .

وقال جون جاكوبس، الرئيس التنفيذي لشركة نوفافاكس، في مقابلة، إن نوفافاكس لا تزال تعمل على معرفة مدى فعالية لقاحها ضد البديل الفرعي، مضيفا، إن نوفافاكس تتوقع ترخيص الولايات المتحدة للقاحها على قريبا.