وزير الإنتاج الحربى يستقبل "محافظ جنوب سيناء" لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بمحافظ جنوب سيناء، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكداً على أن سياسة العمل التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي تقوم بشكل أساسي على تنفيذ دورها في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية، إلى جانب حرصها على الاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها وما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى وجود تعاون مثمر سابق بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة جنوب سيناء لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، لافتاً إلى أن تعزيز أوجه هذا التعاون سوف يحقق مصلحة عامة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد إستخدام الموارد المالية.

من جانبه أكد اللواء خالد فودة على أن محافظة جنوب سيناء تسعى لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير منظومة العمل على مستوى المحافظة وخدمة المواطنين بالمحافظة ولذا فالمحافظة مهتمة بتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وخبرات بشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المختلفة المخطط تنفيذها بالمحافظة بكفاءة وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وأضاف "فودة" أن التعاون مع الإنتاج الحربي يأتي بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الوطنية بالدولة وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة وزيادة الإعتماد على الأيدي المصرية العاملة بها.