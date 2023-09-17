اليوم السابع
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الأحد، 17 سبتمبر 2023 03:25 م
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وزير الأوقاف الفلسطيني: تصاعد اقتحامات الأقصى يهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني

الأحد، 17 سبتمبر 2023 03:02 م
وزير الأوقاف الفلسطيني: تصاعد اقتحامات الأقصى يهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري
أ ش أ

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قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، إن تصاعد اقتحامات المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، تهدف للوصول إلى التقسيم الزماني والمكاني، وإفراغ المدينة من أهلها بشكل تدريجي وممنهج.


وأضاف البكري - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد أن الاستمرار في هذه الجرائم، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات.


ودعا البكري، الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى، والتصدي لهذه الممارسات العنصرية غير الشرعية وغير القانونية.


فلسطين

حاتم البكرى

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