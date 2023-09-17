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وزارة التعليم العالى تتيح تقليل الاغتراب لطلبة المرحلة الثالثة إلكترونيا

الأحد، 17 سبتمبر 2023 07:00 ص
وزارة التعليم العالى تتيح تقليل الاغتراب لطلبة المرحلة الثالثة إلكترونيا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمود طه حسين

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تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد، تسجيل تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث أكد مكتب التنسيق أنه تيسيرا على الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) ، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية، حيث يتم فتح باب تقليل الاغتراب من الأحد 17 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الثلاثاء 19 من نفس الشهر.
 
وأوضح مكتب التنسيق أن تقليل الاغتراب يتم التقدم له عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:-
 
• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. 
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 
 
ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
 
• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع. 

التعليم العالى

تقليل اغتراب المرحلة الثالثة للتنسيق

موعد التقدم لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق

اخبار مصر

تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب



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