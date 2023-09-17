هروب تماسيح من مزرعة صينية بسبب الفيضانات وعمليات البحث جارية للإمساك بها

كتب إيهاب محمد

هرب نحو 70 تمساحا من مزرعة تماسيح في جنوب الصين بعد وقوع فيضانات شديدة، وبينما تم الإمساك بعشرات التماسيح الذين فروا بعد أن دمرت الفيضانات سياج المزرعة في مقاطعة قوانجدونج غرب الصين، فإن عمليات البحث لا تزال جارية للإمساك بباقى الحيوانات المفترسة الطليقة، وفقا لما نقله موقع "يورو نيوز" عن القناة الصينية "سي سي تي في".

كانت المحافظة قد تعرضت لفيضانات بعد ثلاثة أيام من الأمطار الغزيرة، وأمتلئت بحيرة بالقرب من المزرعة، مما أتاح للتماسيح الهروب، وتضم المزرعة 71 تمساحا تقريبا.

قالت القناة التلفزيونية الصينية إنه تم الإمساك على 44 تمساحاً بعد عملية بحث طارئة، وتقوم المزرعة بضخ المياه من البرك التي يتم فيها عادة تربية التماسيح، وذلك لإحصاء تلك التي لا تزال في المزرعة.

فيما سارعت الحكومة المحلية إلى إبلاغ القرويين المحليين باتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم الاقتراب أو الدخول إلى المياه المجاورة للمزرعة، ونظمت 33 فريق دورية تضم نحو 1000 موظف لإجراء عمليات تفتيش في المنطقة على مدار 24 ساعة.