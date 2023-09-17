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ننشر أول صور وفيديو لوصول "الميسترال" إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:17 م
ننشر أول صور وفيديو لوصول "الميسترال" إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى حاملة الطائرات ميسترال إلى ليبيا
كتب أحمد جمعة

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حصلت "اليوم السابع" على صور وفيديو لوصول حاملة المروحيات المصرية الميسترال إلي دولة ليبيا للعمل كمستشفي ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا، ضمن جهود دعم إغاثة المنكوبين من ضحايا الفيضانات.
 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن أجهزة الدولة المصرية تتابع الموقف جيدا فى ليبيا، متابعا: "إحنا متابعين الموقف هناك.. أى انتشال لجثث لمصريين هنقوم بسرعة بنقلهم إلى مصر.. وفيه إجراءات بتتعمل بما متاح لدينا من بيانات.. وكمان نعمل على سرعة توجيه المصابين إلى المستشفيات أو حاملة الطائرات الميسترال".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء فى ليبيا: "قصدنا أننا نبعت الميسترال لأنها معدة قادرة على إدارة أزمة من غير ما تكون عبء على الدولة المضيفة.. وأتمنى أن نقدم الدعم للأشقاء.. ونتمني أن يتجاوزا هذه الأزمة".

 
 
 
 
وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (1)
وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (1)

وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (2)
وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (2)

وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (3)
وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (3)

وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (4)
وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (4)

وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (5)
وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (5)

وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (6)
وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (6)

وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (7)
وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (7)

وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (8)
وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (8)

وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (9)
وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى (9)

 


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