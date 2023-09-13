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الرئيس السيسى: خالص التعازى للأشقاء فى المغرب وليبيا وللمواطنين المصريين

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:00 م
الرئيس السيسى: خالص التعازى للأشقاء فى المغرب وليبيا وللمواطنين المصريين الرئيس السيسي
كتب محمد عبد العظيم – رامي محيى الدين

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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعازى للأشقاء فى المغرب وليبيا، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. اسمحوا لي فى البداية أننا نعزي مرة ثانية الأشقاء فى ليبيا والأشقاء فى المملكة المغربية.. وكمان نقدم التعازي للمواطنين فى مصر الذين فقدوا فى أحداث مدينة درنة والمناطق الليبية التى تعرضت للسيول.. زى ما قولنا عودة الجثامين وتقديم الرعاية الصحية للمصابين.. ونقدم التعازى لأسر الضحايا فى فقدان ذويهم ونتمنى الشفاء للمصابين.. وأرجو أن نرتب لهم بالتنسيق مع وزارة التضامن لتقديم شكل من أشكال الدعم والمساندة".
 
جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء فى ليبيا.

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