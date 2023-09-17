ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43468 طنا، تشمل: 12934 طن يوريا و3775 طن مولاس و5534 طن رمل و21225 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44565 طنا تشمل: 3500 طن سكر و8158 طن خردة و2439 طن أبلاكاش و8500 طن قمح و2834 طن حديد و13034 طن ذرة و6100 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 982 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 432 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4096 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد الحبوب والغلال فى مخازن القطاع الخاص 367830 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4840 شاحنة.