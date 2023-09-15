اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ميناء دمياط يستقبل 7سفن متنوعة خلال 24ساعة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:00 م
ميناء دمياط يستقبل 7سفن متنوعة خلال 24ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13577 طن تشمل :   1920 طن حديد و 1452 طن ملح و 3700 طن مولاس و 3877 طن رمل و 2628 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64460 طن تشمل : 1065 طن خشب زان و 6000 طن سكر و 10358 طن خردة و 1657 طن ابلاكاش و 15537 طن قمح و 6720 طن حديد و 22511 طن ذرة و  1878 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 612 طن.
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 395 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 131 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2699 حاوية مكافئة.
 
ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 351709 طنًا  ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5370 شاحنة.

 


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