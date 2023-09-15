ميناء دمياط يستقبل 7سفن متنوعة خلال 24ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13577 طن تشمل : 1920 طن حديد و 1452 طن ملح و 3700 طن مولاس و 3877 طن رمل و 2628 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64460 طن تشمل : 1065 طن خشب زان و 6000 طن سكر و 10358 طن خردة و 1657 طن ابلاكاش و 15537 طن قمح و 6720 طن حديد و 22511 طن ذرة و 1878 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 612 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 395 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 131 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2699 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 351709 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5370 شاحنة.