معهد صحى بإسبانيا: ارتفاع كبير فى إصابات كورونا لأعمار أقل من 5 سنوات

فاطمة شوقى

سجل معهد كارلوس الثالث الصحي زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، وأكثر المصابين هم من تقل أعمارهم عن 5 سنوات، حسبما قالت صحيفة لاراثون الإسبانية.

وتظهر أحدث البيانات المسجلة هذا الاتجاه التصاعدي، مع 114.5 حالة إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يعادل أربعة معدلات تقريبًا في الأسبوع الأخير من يونيو، حيث تم تسجيل 30 حالة بالكاد لكل 100 ألف نسمة.

ووفقا لتقرير صادر عن معهد كارلوس الثالث الصحي (ISCIII)، فقد لوحظت أعلى المعدلات في الأسبوع من 4 إلى 10 سبتمبر لدى الأطفال دون سن 5 سنوات، مع 322.4 حالة لكل 100 ألف.

ووفقا للبيانات التي تم جمعها، فإن الحالات الايجابية لكورونا تتزايد بشكل تدريجي، من 5% في بداية مارس إلى 24% في بداية مايو، ومنذ ذلك الحين تراجع مع تقلبات حتى نهاية يونيو وبداية يوليو. ولكن استمر الاتجاه في الزيادة مع التقلبات، ليصل إلى 40٪ في الأسبوع من 28 أغسطس إلى 4 سبتمبر.

في سبتمبر، ظل البديل السائد هو XBB.1.5، والذي كان يمثل الأغلبية في إسبانيا منذ أشهر وهو البديل الذي يشهد أكبر توسع على مستوى العالم، وهو متغير فرعي من أوميكرون يتمتع "بميزة النمو" مقارنة بالمتغيرات الفرعية الأخرى التي شوهدت حتى الآن، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، يقول العلماء إنه لا يوجد ما يشير إلى أنه أكثر خطورة من متغيرات أوميكرون الأخرى.

ولحسن الحظ، انخفض معدل الاستشفاء لكوفيد-19 بشكل طفيف، حيث بلغ 3.5 حالة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ 3.6 حالة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع السابق.