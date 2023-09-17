اليوم السابع
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مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى الدقهلية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:28 م
مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى الدقهلية جثة- أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى طفل في الصف الخامس الإبتدائي، مصرعه صعقًا بالتيار الكهربي، بعزبة صقر بنطاق مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وذلك خلال قيامة بتوصيل سلك بمصدر للتيار الكهربي ووفاته على الفور.
 
كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بورود بلاغ من ادارة شرطه النجده بمصرع طفل صعقًا بالتيار الكهربائي ووفاته. 
 
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص يتبين ان الطفل المتوفي يدعى" احمد هشام"، 12 عامًا بالصف الخامس الإبتدائي ومقيم عزبه صقر بنطاق نركز السنبلاوين .
 
وتبين أن الطفل تعرض للصعق الكهربائى، إثر قيامه بايصال أحد الاسلاك الكهربائية، وصعقه على الفور ولقي مصرعه .
 
جرى نقل جثمان الطفل المتوفي الى مستشفى السنبلاوين العام، وتحويله الى مشرحة مستشفى المنصوره الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 


الدقهليه

اخبار الحوادث

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مركز السنبلاوين



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