مصرع شخص إثر انقلاب دراجته البخارية بوسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية يقودها مواطن يعمل بهيئة الإسعاف لدى عودته من عمله لمنزله، وذلك أمام بنزينة الطوايع بإسنا، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لعرضه على الطب الشرعى لحين تسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية يقودها "الحسينى أحمد فراج" 51 سنة يعمل مسعف فى هيئة إسعاف الأقصر، وذلك لدى عودته من العمل فى طريقه لمنزله، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لعرضه على الطب الشرعى لحين تسليمه لذويه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى مبنى الإدارة الصحية بمدينة إسنا، قبل امتداده لباقى المبنى، دون مصابين أو خسائر بشرية، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من مسئولى الإدارة الصحية فى مدينة إسنا، يفيد بنشوب حريق محدود فى أحد أجزاء المبنى، وعلى الفور انتقلت سيارتى إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع، ونجح رجال الإطفاء فى السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المبنى، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.