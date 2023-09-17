مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين سقطوا داخل بيارة صرف صحى بالدقهلية

الدقهلية _ شريف الديب

لقى عاملان مصرعهما، فيما أصيب اثنان آخران إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحى، بعزبة عرب زيدان التابعة لقرية المحموديه بمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية .

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من أهالى عزبة عرب زيدان التابعة لقرية المحموديه بمركز دكرنس بسقوط 4 اشخاص داخل بيارة صرف صحى بالقرية بينهم ثلاث عمال أثناء عملية التطهير والرابع من أبناء القرية اثناء محاولة انقاذهم .

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث وقوات الحماية المدنية والانقاذ البري الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن العمال الثلاثه كانو يقومون بتطهير بيارة الصرف الصحى إلا أنهم سقطوا فيها وحاول أحد أبناء القرية إنقاذهم إلا أنه سقط معهم وفشل باقى الأهالى فى محاولة إنقاذهم .

جرى انتشال جثة العاملان وهم: "عمر رزق محمد عبد الرحيم"، 30 عاما، و محمد إبراهيم أحمد موسى، 19 عامًا، عاملان ويقيمان بقرية الطليحات بمحافظة سوهاج.

وأصيب العامل الثالث ويدعى احمد مجدى محمد أمين 49 عاما، من سوهاج مصاب بضيق فى التنفس وجرى نقله إلى مستشفى منية النصر لتلقى العلاج اللازم فيما أصيب أحد أبناء القرية ويدعى السعيد سعد السعيد 21 عاما من عزبة عرب زيدان، والذى كان يحاول إنقاذهم إلا أنه فشل وسقط معهم وجرى تحويله إلى مستشفى الجمالية المركزى لتلقى العلاج اللازم . وجرى نقل الجثث للمشرحه على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.