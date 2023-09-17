مصرع شاب أسفل عجلات القطار في الغربية

الغربية محمد طارق

لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه اليوم، أسفل عجلات القطار بنطاق قرية مسهلة التابعة لمركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية ، وذلك أثناء محاولته القفز من القطار أثناء سيره، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية مسهلة التابعة لمركز ومدينة السنطة، بمصرع شاب يدعي "ع س ا" يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك أسفل عجلات القطار بالقرب من محطة مسهلة أثناء محاولته القفز أثناء سير القطار، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي مشرحة المستشفي العام.