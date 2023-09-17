مصدر مغربى رسمى يستغرب إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية عن زيارة لماكرون إلى المغرب

وكالات

أفاد مصدر حكومي رسمي مغربي بأن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب "ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة".

إعلان المصدر الحكومي المغربي جاء ردا على وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، التي أعلنت في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن برمجة زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من العاهل المغربي محمد السادس.

وعبر المصدر الحكومي الرسمي ذاته، في حديث نقلته وكالة أنباء المغربي العربي، عن استغرابه لكون كولونا اتخذت "هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".