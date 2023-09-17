اليوم السابع
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مسؤول ليبى يتقدم بالشكر لمصر على جهودها الداعمة لليبيا فى كارثة الإعصار

الأحد، 17 سبتمبر 2023 06:02 م
مسؤول ليبى يتقدم بالشكر لمصر على جهودها الداعمة لليبيا فى كارثة الإعصار رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبد الله قادربوه
كتب أحمد جمعة

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تقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبد الله قادربوه، الأحد، بالشكر والتقدير إلى الدولة المصرية لدورها الداعم لأبناء الشعب الليبي فى كارثة إعصار دانيال، مشيدا بكافة الدول التي أرسلت فرق إغاثة ومساعدات عاجلة إلى أبناء الشعب الليبي وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الموارد المائية الليبي ووكيل وزارة التخطيط.

وبحث "عبد الله قادربوه"، في اجتماع عقده صباح الأحد، رفقة رئيس لجنة الأزمة بالهيئة "ناصر مسعود"، مع وزير الموارد المائية "محمد فرج قنيدي"، ووكيل وزارة التخطيط "مصباح صقر"، ومدير إدارة التخطيط بالوزارة "مختار بيباص"، سبب انهيار سدّي درنة وأبو منصور، إثر الكارثة التي تعرضت لها مدينة درنة المنكوبة، حاثاً الجهات المعنية بضرورة تعويض المتضررين جرّاء خسائرهم في الأرواح والممتلكات.

وشدّد قادربوه على ضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لإصلاح السدين بالتوازي مع إصلاح سدود البلاد الأخرى؛ تفاديا لتكرار حوادث أليمةً مماثلة بالمنطقة وباقي ربوع البلاد مستقبلاً، ومنبّهاً إلى لزوم تحسين معايير السلامة أثناء تشييد السدود، والاستمرار في صيانتها بشكل دوري وفقا للاختصاصات الموكلة إلى وزارة الموارد المائية الليبية والجهات المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعمل من خلال لجنة الأزمة المشّكلة بقرار رئاسي، على إيجاد حلول سريعة لمعالجة آثار الأزمة التي تعرضت لها المدن المتضررة بالمنطقة الشرقية.

 

 

 


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