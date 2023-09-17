محطة مياه ومدارس وملاعب تدخل الخدمة بـ1.26 مليار جنيه بالحسينية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة مليار و 26مليون و 300 ألف جنيه ، بمركز الحسينية بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي - الشباب والرياضة - الأبنية التعليمية - الإسكان) جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي، بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم الإنتهاء من أعمال إنشاء محطة مياة البكارشة طاقة المحطة (51 الف م3/يوم) بتكلفة مليار جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة الزمامته الابتدائية (9 فصول) بتكلفة 5 ملايين جنيه، مدرسة عبد الرحمن حسين يوسف الابتدائية (7 فصول) بتكلفة 4 مليون جنيه، مدرسة ابو جنيدي الرسمية لغات (14 فصل) بتكلفة 6 ملايين جنيه ، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الإنتهاء من انشاء العاب ترفيهية ومطعم وقاعه مفتوحة بمركز شباب الحسينية بتكلفة 2 مليون و900 ألف جنيه، وإنشاء 3 ملاعب خماسي وكافتريا ومطعم بمركز شباب الصالحية بتكلفة 3 ملايين جنيه،

وإنشاء ملعب خماسي بمركز شباب القصبي غرب بتكلفه مليون و500 ألف جنيه.

وفي قطاع الإسكان، تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتشطيب وحدة الإطفاء بقرية بحر البقر (حياة كريمة) بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه.