تخفيضات تصل لـ30%.. محافظ الشرقية يفتتح معرض "أهلاً مدارس" بمدينة الزقازيق

الشرقية- إيمان مهنى

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض " أهلاً مدارس "، لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، وذلك بشارع الفراخه خلف شارع المكاتب المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق، يأتي هذا المعرض في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي ولقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

حضر الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورضا بكري رئيس حي أول و شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان والدكتور وديع أنطوان والمحاسب عبد الحميد عطالله نائبي رئيس الغرفة التجارية ووائل عنان المدير التنفيذي للغرفة التجارية بالشرقية وعدد من المواطنين.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض و الذي يضم 20 باكية لعرض كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات و أقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية والألبان واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة.

أضاف محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل و التصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة إحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة مابين 20 % الي 30 % عن المعروض بالسوق وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

إطمأن المحافظ من المواطنين المتواجدين بالمعرض على الأسعار المحددة لشراء مستلزمات المدارس وكذلك جودة السلع المعروضة من اللحوم والمنتجات الغذائية.

أعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل هذه المعارض والتي تحرص المحافظة دائماً على إقامتها لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية وإحتياجات المواطنين من ملابس ومواد غذائية وأدوات مدرسية بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.