محافظ بورسعيد يناقش الاستعدادات النهائية لتنفيذ مهرجان تصوير الطيور المهاجرة

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم مسئولي هيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة ببورسعيد، وذلك لاستعراض ومناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ مهرجان الطيور المهاجرة في محافظة بورسعيد والذي يأتي تحت رعاية وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ونعمان على رئيس حى غرب ومدير إدارة شئون البيئة و مدير محمية أشتوم الجميل ومكتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد ووزارة السياحة وممثلى (الجمعية المصرية لحماية الطبيعة – الجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية) .

واستمع محافظ بورسعيد، للتنسيقات التي تمت بين الجهات المختصة بناءا على توصيات الاجتماع السابق، مؤكدا أنه سيتم إقامة معرض دائم للمهرجان خلال فترة المهرجان بساحة مصر ومعارض فرعية بميادين وحدائق المحافظة "المسلة والأمل"، فضلا عن تنفيذ سلسلة من الاحتفالات والمسابقات التي تتماشى مع التسويق لمهرجان مراقبة الطيور.

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من المهرجانات المشابهه خلال الفترة القادمة، معربا عن فخره بالمجهود الكبير لمسئولي السياحة ومسئولي الجمعية المصرية لحماية الطبيعة والجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية في إبراز الصورة الجمالية والسياحية لمحافظة بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة في نسخته الثانية، سوف ينطلق في الفترة من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر القادم، وسيتم دعوة عدد من الشخصيات الأحنبية في مجال السياحة والمهرجانات المشابهة للتسويق لمهرجان بورسعيد الدولي ، كما تم مناقشة كافة الآليات والتنسيقات اللازمة لتنفيذ المهرجان على أعلى مستوى.

وأكد محافظ بورسعيد، تقديم كامل الدعم اللوجسيتي والمادي اللازم لتنفيذ عمل مشرف يليق بالمستوى الحضاري لمحافظة بورسعيد، وعلى أهمية الانتشار الإعلامي الواسع للمهرجانات للوصول لأكبر قدر ممكن من المواطنين، وتحقيق الاهداف المرجوة من تنفيذ المهرجان سياحيا، فضلا عن توسيع نطاق المشاركة بين طلاب المدارس والجامعات، وإقامة معرض دائم يتم من خلاله عرض كافة الفعاليات المتعلقة بالمهرجان.

ومن جانبهم، قدم ممثلو هيئة تنشيط السياحة وممثلى (الجمعية المصرية لحماية الطبيعة وممثلي الجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية) الشكر للمحافظ على الدعم المتواصل لتنفيذ فعاليات المهرجان، وأكدوا أن المهرجان سوف يحقق نجاحا كبيرا ويساهم في وضع بورسعيد على أجندة السياحة العالمية.

جدير بالذكر، أن هذا الحدث يأتي في إطار استعدادات هيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم شتاء 2023/2024، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها السياحة البيئية، وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور" Bird Watching Tourism والتي تحوذ اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

ويتم الاستعداد لتنفيذ مهرجان بورسعيد الدولي في نسخته الثانية لمراقبة وتصوير الطيور فضلا عن توجيه دعوة مفتوحة مجانية، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر – وهي بحيرة المنزلة، والتي سجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة والنادرة، وتم رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها: (الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات والبلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق) وغيرها.

ويعد المهرجان خطوة أولى نحو تنمية سياحة مراقبة الطيور Bird Watching Tourism، وبداية للعديد من الفعاليات والتي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد والتي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من خلال قطاع المكاتب السياحية.