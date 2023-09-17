اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يستقبل سفير البيرو لبحث سبل التعاون فى المجال الصناعى

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:25 م
محافظ بورسعيد يستقبل سفير البيرو لبحث سبل التعاون فى المجال الصناعى محافظ بورسعيد أثناء استقباله سفير جمهورية البيرو
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، السفير «خوسيه جبيرمو» سفير جمهورية البيرو بمصر ، وذلك بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون بين محافظة بورسعيد و جمهورية ألبيرو، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ. 
 
ورحب محافظ بورسعيد بسفير جمهورية البيرو لدى مصر وزيارته لمحافظة بورسعيد، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد و جمهورية البيرو، مشيرا الى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الاجنبي في المجال الصناعي والاستثماري. 
 
وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية، وأشار محافظ بورسعيد لأهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، والموانيء، مما جعلها قبلة استثمارات العالم، لافتا ان بورسعيد تصدر أكثر من 60٪ من الملابس الجاهزة لدول اوروبا والشرق الاوسط، قائلا ان التنوع الصناعي ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في المحافظة. 
 
وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، مستعرضا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد، والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلي، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول، مؤكدا على دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب الأجنبي
 
وأضاف "المحافظ"، أن بورسعيد حصلت على نصيب كبير من استثمارات الدولة لتعظيم الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجى للمحافظة وجعلت منها واحدة من أهم مناطق الاستثمار فى العالم، وتشهد فى الفترة الحالية إقبالاً كبيراً من شركات الاستثمار العالمية لإقامة مشروعات عملاقة. 
 
من جانبه، أشاد سفير دولة ألبيرو لدى مصر بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، مؤكدًا على ترحيب دولته بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصرى، ويتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية.
 
الغضبان يهدى سفير جمهورية البيرو درع محافظة بورسعيد
الغضبان يهدى سفير جمهورية البيرو درع محافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد أثناء استقباله سفير جمهورية البيرو (2)
محافظ بورسعيد أثناء استقباله سفير جمهورية البيرو (2)

محافظ بورسعيد أثناء استقباله سفير جمهورية البيرو
محافظ بورسعيد أثناء استقباله سفير جمهورية البيرو

محافظ بورسعيد يستقبل سفير جمهورية البيرو
محافظ بورسعيد يستقبل سفير جمهورية البيرو
 
 

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يستقبل سفير البيرو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة