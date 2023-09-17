اليوم السابع
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الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:58 م
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محافظ الغربية يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بقريتى نهطاى وسندبسط

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:01 م
محافظ الغربية يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بقريتى نهطاى وسندبسط محافظ الغربية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
الغربية محمد طارق

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بزفتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي «حياة كريمة» للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصري.
 
وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة كورنيش نهطاي المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يجري إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
 
وتابع المحافظ جولته بتفقد مبنى مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي الذي يقام على مساحة 600 متر مربع والذي يعد من أبرز مشروعات المبادرة، باعتباره يسهم في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على مختلف الخدمات الحكومية، ويوفر حزمة من الخدمات لأهاليها، من خلال وجود مقرات للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي، كما تفقد المحافظ المجمع الزراعي البيطري.
 
وتفقد المحافظ بقرية سندبسط مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري إلى جانب تفقد السوق والموقف النموذجيين، واختتمت الجولة بتفقد محطة مياه الشرب بالقرية.
 
وخلال الجولة أكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجربة تنموية شاملة ومتكاملة رسمت ملامح جديدة للريف المصري، وحسنت الحياة المعيشية للمواطنين من خلال تصحيح البنية التحتية وإرساء لدعائم العدالة الاجتماعية بإنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وتدشين شبكات للنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة الاتصالات، جاء ذلك بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالغربية.
 
 

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