محافظ الإسكندرية: تنفيذ فعاليات اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ بـ 6 شواطئ

الإسكندرية - جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، فعليات "اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ"؛ بشاطئ المندرة المجاني، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وبالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة 120 متطوعا وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

تأتي هذه الأنشطة في إطار جهود الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وخلال الفعاليات، أكد المحافظ أنه من المقرر تنفيذ فاعليات اليوم العالمي بـ 6 شواطئ هي "المندرة، السرايا، الأنفوشي، رأس التين، المكس، الدخيلة"، لافتاً إلى أهمية توعية رواد الشواطئ بأهمية الحفاظ علي نظافة الشواطئ، ومنع وصول المخلفات إلى لمياه البحر.

وأشار المحافظ إلى أن المخلفات البلاستيكية والمعروف عنها إنها لا تتحلل إلا بعد عشرات السنوات تؤدى إلى الإصابة بأمراض السرطان، وكذلك القضاء على الثروة السمكيةوالحياه البحرية، لذلك يجب توعية الرواد بخطورة إلقاء مخلفاتهم داخل مياه البحر.

وأضاف الشريف أن هذه الفاعليات تتم بالتزامن مع أنشطة مماثلة فى نفس التوقيت فى 185 دولة حول العالم بمشاركة 25 ألف متطوع، وتتنافس هذه الحملة لتسجيلها فى موسوعة غينيس لتنظيف الشواطىء من القمامة البحرية والمخلفات للعام الثالث على التوالي كأطول حملات تنظيف تتم على ساحل البحر المتوسط بأكبر عدد من المتطوعين.

ومن الجدير بالذكر؛ أن مبادرة شاطىء بلا مخلفات هي مبادرة عالمية تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة، تحتفل بها دول العالم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة لتنظيف المناطق الساحلية والبحرية، بهدف زيادة الوعي البيئي بأهمية المناطق الساحلية مع تسليط الضوء على تهديد المخلفات وخاصة البلاستيكية على النظم البيئية البحرية.

حضر الفاعليات؛ الدكتور سامح رياض رئيس الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتورمحمد عبد الرازق وكيل وزارة السياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية ، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان.