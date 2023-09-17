محافظ الإسكندرية يشارك فى توزيع شنط المدارس على الأطفال ذوى الهمم والأيتام

الإسكندرية جاكلين منير

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، حفل منظمات المجتمع المدنى، مع الأطفال الأيتام وذوي الهمم وضعاف السمع بشاطئ المندرة المجاني ، والذي يأتي تزامنا مع سلسلة معارض أهلا مدارس ضمن استعدادات بداية العام الدراسي الجديد.

وفي كلمته أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادتة وأكد أن محافظة الإسكندرية لا تدخر جهدا لتقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها وخاصة من ذوى الهمم والقدرات الخاصة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأثناء الاحتفالية قام محافظ الإسكندرية بتوزيع شنط المدارس علي 100 طفل من الأيتام وذوي الهمم وضعاف السمع ، كما تضمن الإحتفال عدد من الفقرات الفنية و الغنائية و الألعاب و مسابقات للأطفال ، وذلك في أطار حرص محافظة الإسكندرية على رعاية مثل هذه الاحتفالات لإدخال البهجة على أبنائنا من ذوي الهمم والأيتام كما قامت مؤسسة المجتمع المدنى بتوزيع 11,000 شنطة مدرسية بالنجوع والقري والمناطق الاكثر إحتياجا بالإسكندرية.

وقدم الشريف الشكر والعرفان لإدارة السياحة والمصايف على الجهد المبذول خلال فترة الصيف وترحيبهم بكل زوار الإسكندرية، وما تقدمه من جهود فى خدمة أبنائنا من الأيتام وذوى الهمم، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع السكندري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان شرف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزة ثان، وممثلى المجتمع المدنى.