محافظ أسيوط يستقبل رئيس "القومى للمرأة" خلال زيارتها لتفقد عدد من الأنشطة

أسيوط-هيثم البدرى

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأحد، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بنطاق المحافظة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مثل مطبخ المصرية والمحاكاة البنكية "تحويشة في بنك" ومأمورية إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والنائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة، والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة وفريدريكا جاكوبا أونجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ،ويسرا دياب بصندوق الأمم المتحدة للسكان وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وشيماء علام مسئولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وايزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية وانجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلي سيد وكيل وزارة العمل وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط وأعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

بدأت فعاليات الاستقبال تقديم الورود وفضلا عن بعض الفقرات الغنائية الاغاني التي قدمها فريق كورال مدرسة الراهبات نوتردام ديزابوتر بأسيوط والتي نالت اعجاب الجميع.

وفي بداية اللقاء رحب محافظ أسيوط برئيس المجلس القومي للمرأة وأعرب عن سعادته بزيارتها اليوم للمحافظة مشيدًا بالدور الذي تقوم به في قيادة المجلس القومي للمرأة لتعزيز دور المرأة المصرية على المستوى المحلي والدولي وتحقيق رؤية مصر 2030 والتأكيد على دورها المحوري في التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة في الحياة العامة.

واستعرض اللواء عصام سعد جهود المحافظة والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة للنهوض بالمرأة في مختلف القطاعات ومنها التمكين الاقتصادي للمرأة للأسر الأكثر احتياجًا من خلال توزيع المشروعات الصغيرة عليهن لجعلهن قوى منتجة في المجتمع وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتغير واقع الحياة في تلك القرى والمرحلة الجديدة منه المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يجري تنفيذه في 149 قرية في 7 مراكز على مستوى المحافظة حيث يجري حتى الآن تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع بتكلفة اجمالية تتعدى 44 مليار جنيه.

من جانبها وجهت الدكتور مايا مرسي الشكر لمحافظ أسيوط ،على حفاوة الاستقبال ودوره المستمر في دعم ورعاية المرأة وحرصه على تمكينها اقتصاديًا من خلال توزيع مشروعات تدر عليهن دخل وتساهم في جعلهن قدرات منتجة في المجتمع كما وجهت الشكر للسير فريال مدير مدرسة الراهبات نوتردام ديزابوتر وفريق الكورال التابع للمدرسة مبدية اعجابها بتميز فريق الكورال موجهة بدراسة امكانية التنسيق وتقديم أغنية "مصر بلدنا أمانة" في دار الأوبرا وضمن برنامج "نورة".

وأوضح المحافظ إنه من المقرر أن تشهد الزيارة تفقد معرض للمنتجات ببهو الديوان العام للمحافظة وتوزيع بعض المشروعات الصغيرة والمدرة للدخل على السيدات المعيلات وبعض الاسر الاكثر احتياجا ثم التحرك لمركز الفتح لتفقد مطبخ المصرية بمركز تأهيل الفتيات ذات الإعاقة يعقبه التوجه لمركز شباب قرية الشامية بمركز ساحل سليم لتفقد أنشطة وفعاليات المجلس ومنها ميسرات نورة وتفقد مجموعات الادخار والإقراض فضلا عن تفقد المحاكاة البنكية "تحويشة في بنك" وتفقد مأمورية بطاقات الرقم القومي للسيدات بالإضافة إلى تفقفد عرض حي للخزف وحضور جلسات الدوار وحضور أمسيات الأسرة المصرية.