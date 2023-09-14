57 فصلا جديدا بالمدارس الرسمية اللغات والخاصة بأسيوط لاستيعاب المتقدمين

أسيوط-هيثم البدرى

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على فتح 57 فصلا جديدا ببعض المدارس الرسمية لغات والخاصة بمرحلة رياض الأطفال "kg1" بمختلف مراكز المحافظة للعام الدراسي (2023 – 2024)، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين، وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم وطبقاً لقواعد القبول المنظمة وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وايجاد الحلول العاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة والنزول بسن القبول للاطفال بتلك المدارس، وذلك تنفيذًا لأهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتلعيم بالمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وهويدا سيد الطماوي مدير عام التعليم الخاص بالمديرية، وحنان أحمد ناجي موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، وسلوى فوزى مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء نتائج عمل اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم والابنية التعليمية لحل مشكلة الاقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة ووضع حلول عاجلة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين بالمدارس مع وضع حلول جذرية للتغلب عليها مستقبلاً.

وأضاف أن إجمالى عدد المدارس التى تم إنشائها تحت إشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالقرى الأكثر احتياجًا بلغ عددها 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بإجمالى 1227 فصلا دراسيا بتكلفة 430.2 مليون جنيه بينما بلغ إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط خلال 8 سنوات شاملة مدارس حياة كريمة بلغ 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 فصل وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه مؤكداً أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.