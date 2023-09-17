محافظ أسيوط ورئيس "القومى للمرأة" يوزعان ماكينات خياطة على السيدات الأولى بالرعاية

أسيوط -هيثم البدرى

وزع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأحد يرافقه الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بعض المشروعات الصغيرة (ماكينات خياطة وأفران منزلية) على السيدات المعيلات وذوات الهمم والأولى بالرعاية ضمن خطة المحافظة للتمكين الاقتصادي للمرأة ،وفي إطار دعم ومساندة فئات المجتمع الأكثر احتياجًا لتوفير مستوى معيشة كريمة لهن وجعلهن قادرات على الإنتاج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما تفقدا معرض منتجات التعليم الفني والمشغولات اليدوية والحرف التراثية والمقام ببهو ديوان عام المحافظة على هامش زيارة رئيس المجلس القومي للمرأة لتفقد بعض أنشطة وفعاليات المجلس بالقرى والمراكز ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي يأتي وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة، وعمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة، وفريدريكا جاكوبا أونجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ويسرا دياب بصندوق الأمم المتحدة للسكان وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وشيماء علام مسئولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ،وايزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، وانجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي والدكتورة مروة كداوني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة ،ومحمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ،وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي، ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة ،وناهد فرغلي مدير إدارة التعاون الانتاجي وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وأعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

وسلم محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة عدد 10 ماكينات خياطة وأفران منزلية بمشتملاتها للمعيلات والأرامل وذوات الهمم لجعلهن قادرات على الانتاج وتحسين مستوى معيشتهن من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة والهيئات والمؤسسات التي تهدف إلى إتاحة المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا بصفة دورية وتوجيه الدعم المستمر لهم لتكرار هذه البرامج والمشروعات كنوع من المساهمة في تحمل أعباء الأسرة ومصدر رزق يساعد على التمكين الاقتصادي لهن في المجتمع باعتبارها أحد العوامل المؤثرة وذات المردود إيجابي على نمو الناتج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتفقد اللواء عصام سعد ،والدكتورة مايا مرسي، معرضًا للمنتجات اليدوية والحرف التراثية ضمن المعارض التي يتم تنظمها المحافظة دوريًا لمنتجات مدارس التعليم الفني والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية ومركز تأهيل الفتيات ووحدة التدريب والتأهيل التابعة للمحافظة وذوي القدرات الخاصة وذلك بالتنسيق بين المحافظة والتضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه المعارض تأتي في إطار حرص واهتمام المحافظة على إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها ودعم أصحاب تلك الحرف والسيدات وذوي الهمم من المستفيدات بالمشروعات المدرة للدخل التي يتم توزيعها بالمحافظة كالأفران المنزلية بمشتملاتها وماكينات الخياطة وأتواب القماش من خلال مساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان في المحافظة لعرض منتجاتهم تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتركيز على بناء الانسان والاستثمار في البشر وتحسين مستوى معيشة المواطنين والفئات الأكثر احتياجاً في مختلف القرى المصرية وتوفير حياة كريمة لهم وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يضم منتجات من "التلي والنسيج اليدوي والكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والكوفرتات والمنسوجات والأحذية والجلود والخزف والحلى والاكسسوارات والنقش على النحاس والمشغولات الخشبية وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس التراث فضلًا عن منتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات ومخبوزات والمنتجات الغذائية والمنتجات الفنية من الأخشاب وإعادة تدوير المخلفات المختلفة ومعروضات مدارس التعليو الفني والثقافة والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة وإدارة التعاون الانتاجي بالمحافظة.

من جانبها أشادت رئيس المجلس القومي للمرأة، بالمعرض والمستوى المتميز للمعروضات وأبدت إعجابها بالمنتجات لافتة إلى إنه تم تنظيم معرض المصرية الذي ضم مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لعرض منتجات التدريبات الحرفية والورش التى ينظمها المجلس ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية واستمعت إلى شرح حول الجهود التي تقوم بها المحافظة لرعاية المواهب في سبيل إحياء الصناعات التراثية وإقامة ورش عمل لتدريب الأيدي العاملة على احترافها وإتقانها لاسيما من السيدات وذوي الإعاقة بما يخدم أهداف التنمية المنشودة ويتيح فرص عمل ومصدر للدخل وتحقيق أحد أهداف تمكين المرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن القيادة السياسية فى مصر تؤمن بشكل حقيقي بحقوق المرأة وتمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمهد الطريق للأجيال القادمة من الفتيات ليحصلن على كامل حقوقهن موجهة الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه ومساندته للمرأة المصرية وتمكينها وتنظيم المعارض التي تساهم في تسويق منتجاتها.