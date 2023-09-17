محافظ أسيوط ورئيس القومى للمرأة يشهدان أمسية الأسرة المصرية ضمن جلسات الدوار

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، يرافقه الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، عرض حي لأعمال الخزف التي تدربن عليها السيدات بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، كما حضرا أمسية ثقافية بعنوان "الأسرة المصرية" ضمن حملة " بلدى أمانة " على هامش جلسات الدوار وذلك ضمن جهود المجلس لتقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقا لرؤية مصر 2030 .

جاء ذلك بحضور النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، وعضو المجلس القومي للمرأة ، والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة، وفريدريكا جاكوبا أونجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ويسرا دياب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والمهندس مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وايهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، وسير فريال مديرة مدرسة النوتردام بأسيوط، وأعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط وبمشاركة بعض الرائدات الريفيات والواعظات بالاوقاف والازهر الشريف والمكرسات والراهبات .

وشهدت رئيسة المجلس القومى للمرأة ومحافظ أسيوط استقبال الطلاب والشباب لهم بالعروض الفنية لفرقة الفنون الشعبية وفقرة التحطيب ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وترديد النشيد الوطنى بمشاركة الحضور ثم مشاهدة أمسية "الاسرة المصرية"، والتي تضمنت عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية لحملة "بلدى أمانة"، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز، والعرائس المتحركة ، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات علي أغاني وطنية، وعلى هامش العروض تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية علي الأطفال والسيدات .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن برنامج "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة على مستوى الجمهورية مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين هما التمكين الاقتصادي للمرأة و التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

من جانبها استعرضت الدكتورة مروة كداوني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، جهود المجلس على مدار الأيام الماضية في تنفيذ برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" مشيرة إلى انه تم تنفيذ العشرات من الجلسات على مستوى المحافظة حيث دارت موضوعات النقاش داخل الجلسات حول القضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء.

وعلى هامش الأمسية تم تنظيم ورش رسم وتلوين ورسم على الوجوه للأطفال حيث يأتي البرنامج في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية، وذلك لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

من جانبه أشاد محافظ أسيوط، بالدور المتميز الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة خاصة ما يتعلق بتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لافتا إلى إن هذا المشروع يساهم بشكل مباشر من تنفيذ الجلسات التوعوية التي تقام بعنوان "جلسات الدوار" في تحقيق محوري التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي بما يصب في صالح المواطنين ولاسيما الأسر الأكثر احتياجًا مؤكدًا تقديم كافة التيسيرات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات والفتيات داخل قرى المبادرة الرئاسية مع تكثيف الدورات التدريبية والتثقيفية بالتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة المتعلقة بريادة الأعمال والتثقيف المالي.