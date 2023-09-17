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مؤسسة الجارحى تعلن دعمها لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 06:34 م
مؤسسة الجارحى تعلن دعمها لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة الرئيس السيسى
كتب - إسلام سعيد

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أعلن رجل الأعمال جمال الجارحي رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد الجارحي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة جمال الجارحي لتنمية المجتمع، دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

 

وقال في بيان له ، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر؛ فنجحت مصر تحت قيادة سيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.


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