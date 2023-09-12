قطع المياه غدا ببعض مناطق دكرنس بالدقهلية لمدة 8 ساعات

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن انقطاع المياه بكل من دكرنس، وقرى الوحدات المحلية التالية (نجير - كفر أبو ناصر - ديمشلت - دموه - أشمون الرمان).

وذلك يوم غد الأربعاء الموافق 13/9/2023 من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 4 مساءً.

وذلك لتنفيذ أعمال صيانة على خط مياه شرب قطر 630 مم بمدينة دكرنس، وخط مياه شرب قطر 400 مم بجوار رافع مياه العزازنة.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين جراء انقطاع المياه.