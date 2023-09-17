اليوم السابع
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قطع المياه عن قريتى الشنطور ومازورة ببنى سويف لأعمال رفع كفاءة محطة الشيخ عابد

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:39 م
قطع المياه عن قريتى الشنطور ومازورة ببنى سويف لأعمال رفع كفاءة محطة الشيخ عابد انقطاع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي الشنطور ومازورة بمركز سمسطا، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ10 مساء اليوم الأحد 17 سبتمبر الجاري و حتى الـساعة  1  صباح غد الاثنين وذلك للقيام بأعمال تركيب طلمبات بمحطة الشيخ عابد.
 
وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطوير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.
 
 
 
 

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