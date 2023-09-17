قريبا.. تشغيل محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بأبوقرقاص فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

حلم أهالى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، يتحقق فى كثير من المشروعات وذلك بعد تنفيذ مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، ومن بين تلك المشروعات محطة معالجة الصرف الصحى الغربية المقامة على طريق قرى الغروب وذلك بعد رفع كفاءتها وتوسعتها .

وقال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، إن أهمية معالجة مياه الصرف الصحى يحقق الحفاظ على البيئة، وأن مياه الشرب والصرف الصحى من المرافق والخدمات الأساسية التى تعد من أولى الاهتمامات، ولها مردود إيجابى على المواطن، وفى مقدمة مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة على أرض مركز ابوقرقاص .

وأكد رئيس المركز بأن المحطة سوف تعمل بكامل طاقتها فى أقرب وقت ممكن، لخدمة ابناء قرى الغروب ومركز ابوقرقاص، خاصة أن هناك الكثير من المشروعات التى تجرى داخل القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تشمل، 192قرية و757تابع فى 5 مراكز بالمنيا، بتكلفة حوالى 30مليار جنيه.