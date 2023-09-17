عمدة مدينة أمريكية مسلم يقاضى إدارة بايدن بعد منعه من دخول البيت الأبيض

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إن عمدة مدينة أمريكية مسلم بولاية نيوجيرسى يخطط لمقاضاة إدارة بايدن خلال الأيام المقبلة بعدما تم منعه بشكل مفاجئ من حضور احتفال فى البيت الأبيض بعيد الفطر فى وقت سابق هذا العام، وهو القرار الذى يعتقد أن جاء لأن اسمه ظهر على قائمة مراقبة خاصة بالإرهاب.

وكان عمدة بروسكبت بارك محمد خير الله، الأطول بقاء فى منصب عمدة بنيوجيرسى من المسلمين، قد قال فى مايو الماضى إن جهاز الخدمة السرية لم يمنحه التصريح الأمني، ولم يستطع بذلك حضور احتفال للقيادات المسلمة البارزة مع الرئيس جو بايدن.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إنه سيقيم دعوى قضائية يوم الاثنين فى المحكمة الفيدرالية فى ماسوشستس فى محاولة لمنع الحكومة من استخدام قوائم المراقبة. وهناك العديد من الدعاوى القضائية المماثلة فى المحاكم منذ سنوات.

وقال خير الله فى تصريحات فى مايو الماضى، إنه لأمر محبط وصادم أن يستمر حدوث هذا فى ظل الدستور الأمريكية الذى ينص على أن الجميع أبرياء ما لم يتم إثبات العكس. وأضاف أنه لا يعلم الاتهام الموجه له، لو أرادوا جعل الأمر هكذا، كسبب لمعاملته بهذا الشكل.

وكان محمد خيرالله قد ولد فى سوريا، وهاجرت عائلته منها فى عام 1980 وعاشت لفترة فى السعودية قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة فى عام 1991.