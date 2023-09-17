طبيب يتحدث عن حالات استفادت من المبادرات الصحية والإسكان الاجتماعى.. فيديو

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور لؤي محمد طبيب من الشرقية، انه سيختار الرئيس السيسي، لفترة رئاسية جديدة، لانه أعاد لمصر هبيتها في المنطقة، ودعم الحياة السياسية في البلاد، له العديد من الانجازات، مثل مشروع حياة كريم ة والمدن الجديدة، والمدن الصناعية.

وأضاف أنه كطبيب بشري، رصد إنجازاته في الاهتمام بالقطاع الصحي وإطلاق مبادرات لتقديم الرعاية الصحية للمصريين والكشف المبكر عن الأمراض من أجل صحة أفضل، مثل مبادرة 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن الأورام، والأمراض المزمنة، والقضاء على فيرس سي.

وأشار إلى أن له العديد من الأصدقاء من متوسطي الدخل استفادوا من مشروع الاسكان الاجتماعي، بالإضافة الي شبكة طرق عالمية، ومحطات قطارات كهربائية حديثة للربط بين المحافظات والمدن الجديدة.