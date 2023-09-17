إنفوجراف يكشف نسب إنجاز مشروع حياة كريمة بمركز شبين القناطر محافظة القليوبية

كتب - محمد عطية

كشفت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلي التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، نسب إنجاز المشروع القومي بمحافظة القليوبية (مركز شبين القناطر).

وفقا للبيانات الإحصائية، فإن أعلي نسبة تنفيذ جاءت لصالح قطاعات (نقاط الشرطة- البريد- وحدات الإسعاف- محطات المياه- الصحة- والتجهيزات الطبية- مياه الشرب- كباري الري- الوصلات المنزلية- مراكز الشباب- المدراس- المجمعات الزراعية- المجمعات الحكومية- الصرف الصحي) بنسبة 100%.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تتضمن عدد من الأهداف الرئيسية في مقدمتها التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، فضلا عن الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

يأتي ذلك إلي جانب العمل علي وفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، واشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشته، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.