اليوم السابع
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ضبط 63 ألفا و304 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:21 م
ضبط 63 ألفا و304 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 63304 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 17789 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
وتمكنت القوات من ضبط 840 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 مخالفة الدراجات النارية و14 مخالفة موقف عشوائى و7 مخالفات شروط التراخيص، و1653 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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