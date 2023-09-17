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ضبط 2.5 طن سكر وسمسم وتقاوى بدون بيانات فى حملة تموينية بالغربية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:24 م
ضبط 2.5 طن سكر وسمسم وتقاوى بدون بيانات فى حملة تموينية بالغربية حملات تموينية بالغربية
الغربية- عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية بمركز السنطة ضمت المهندس طارق شعيب وأحمد ورد وأحمد فاروق وخالد ذكي المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، أسفرت الحملة عن ضبط كمية وقدرها 250 كجم زيت صويا بدون بيانات وكمية 1000 كجم سكر مجهول المصدر بمصنع حلوى جافة، كما تم ضبط كمية وقدرها 1000 كجم سمسم بدون بيانات بمصنع مواد غذائية.

كما تم ضبط كمية وقدرها 60 شيكارة تقاوى بوزن إجمالى 1500 كجم بدون بيانات وغير معتمدة من وزارة الزراعة بأحد محطات الغربلة.

 


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