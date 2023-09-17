"صحة المنيا" تنظم 3055 ندوة للتوعية والتثقيف و131 لقاء جماهيريا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أهمية رفع الوعي والتثقيف الصحي لدى المواطنين باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تحسين الصحة العامة للمواطنين، موجها بعقد المزيد من الندوات واللقاءات المباشرة بين مقدمى الخدمة الصحية والمستهدفين منها.

وفى هذا السياق، أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن إدارة الثقافة الصحية بالمديرية نفذت 3055 ندوة للتوعية و التثقيف الصحى و 131 لقاء جماهيريا على مدار شهر أغسطس الماضى عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسعة، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة.

وأوضح الدكتور ولاء الدين احمد رجائى، مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا أنه تم تنفيذ 2848 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و207 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، بالإضافة إلى عقد 131 لقاء جماهيريا حيث بلغ عدد الحضور بالندوات 40 ألف و980 منهم 14636 من الرجال و 23560 من السيدات و 2784 من الأطفال، مشيرا إلى أن موضوعات الندوات تنوعت بين التوعية بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية و الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.